Este domingo, el clásico Andino-Tesorieri promete un emocionante duelo en La Rioja.

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Este domingo, el Estadio de Vargas será el escenario del esperado clásico entre Andino Sport Club y Américo Tesorieri, en la segunda fecha de la Liga Riojana de Fútbol. Ambos equipos buscan consolidar su posición como candidatos, y se anticipa una gran concurrencia de público, lo que llevará a implementar un operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad durante el encuentro.

Aún se desconoce la alineación titular de cada equipo, lo que genera expectativas entre los hinchas. La Liga ha decidido suspender el clásico de la Reserva, aliviando así preocupaciones sobre el despliegue de seguridad. Además, la continuidad del partido dependerá de las condiciones climáticas, y se tomarán decisiones en conjunto con las autoridades del estadio en caso de lluvia.

No solo se vivirá el clásico, ya que en la cancha "Pedro Camilo Alem" se enfrentarán Los Obreros y San Román a las 16.00, otro partido clave para los equipos en la competencia. Esta jornada representa una verdadera fiesta del fútbol, uniendo a la comunidad y promoviendo la pasión por el deporte en la capital.