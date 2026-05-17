Victoria inolvidable: el equipo riojano se impone en el clásico 80-71 ante Independiente

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El equipo Riojano logró un importante triunfo en el clásico de barrio frente a Independiente, cerrando la tercera fecha del Torneo 2026 de Básquetbol capitalino de Primera División con un marcador de 80 a 71. Esta victoria marca su segundo triunfo consecutivo, consolidando su competitividad en la liga local.

El partido se inició favorable para Riojano, que estableció una ventaja temprana con un parcial de 22-13 en el primer cuarto. A pesar de un leve repunte de Independiente en el segundo cuarto, el equipo visitante mantuvo el control del juego en los periodos restantes, logrando parciales de 25-25 y 14-13.

Julio Carrizo se destacó como el goleador del encuentro con 20 puntos, mientras que Enzo Garay fue el máximo anotador de Independiente con 19 puntos. Las posiciones en la tabla están ajustadas, con Facundo liderando con 6 puntos y Riojano en segundo lugar con 5 puntos.

La próxima fecha será decisiva, con partidos importantes programados, entre ellos el encuentro entre Independiente y Facundo. Riojano disfrutará de una semana de descanso, lo que podría ser una ventaja estratégica para su próximo desafío.