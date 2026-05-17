Domingo, 17 de Mayo 2026
Victoria inolvidable: el equipo riojano se impone en el clásico 80-71 ante Independiente
Deportes

Victoria inolvidable: el equipo riojano se impone en el clásico 80-71 ante Independiente

Riojano logró una victoria clave en el clásico ante Independiente por 80 a 71, sumando su segundo triunfo consecutivo y posicionándose con 5 puntos en la tabla. Con un Julio Carrizo destacado, el equipo se prepara para una semana de descanso, que podría ser crucial para mantener su impulso en el torneo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 27 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El equipo Riojano logró un importante triunfo en el clásico de barrio frente a Independiente, cerrando la tercera fecha del Torneo 2026 de Básquetbol capitalino de Primera División con un marcador de 80 a 71. Esta victoria marca su segundo triunfo consecutivo, consolidando su competitividad en la liga local.

El partido se inició favorable para Riojano, que estableció una ventaja temprana con un parcial de 22-13 en el primer cuarto. A pesar de un leve repunte de Independiente en el segundo cuarto, el equipo visitante mantuvo el control del juego en los periodos restantes, logrando parciales de 25-25 y 14-13.

Julio Carrizo se destacó como el goleador del encuentro con 20 puntos, mientras que Enzo Garay fue el máximo anotador de Independiente con 19 puntos. Las posiciones en la tabla están ajustadas, con Facundo liderando con 6 puntos y Riojano en segundo lugar con 5 puntos.

La próxima fecha será decisiva, con partidos importantes programados, entre ellos el encuentro entre Independiente y Facundo. Riojano disfrutará de una semana de descanso, lo que podría ser una ventaja estratégica para su próximo desafío.

Etiquetas: la rioja riojano básquetbol triunfo torneo 2026 deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3855 articles →

Artículos relacionados

Este domingo, el clásico Andino-Tesorieri promete un emocionante duelo en La Rioja.

Maratón en el Parque de la Ciudad atrae a numerosos participantes y familias de La Rioja

Central Norte se aleja del descenso tras victoria sobre Racing de Córdoba
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar