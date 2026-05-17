Maratón en el Parque de la Ciudad atrae a numerosos participantes y familias de La Rioja

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El Parque de la Ciudad fue el escenario de una exitosa Maratón policial, que atrajo a una multitud de participantes, incluyendo efectivos de distintas fuerzas de seguridad y ciudadanos. Este evento deportivo tuvo como meta fomentar el deporte y el compañerismo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

La maratón se llevó a cabo en dos distancias: 3K y 10K. Entre los asistentes se encontraban importantes autoridades, como el jefe de Policía, Crio. General René Omar Molina, y el subjefe de Policía, Crio. General Nelson Gustavo Sotomayor. También estuvieron presentes el defensor general de Policía, Crio. Gral. Javier Alfredo Romero, el secretario de Deportes, Jorge Córdoba, y la directora general de Capacitación, Crio. Gral. Mariela Elsa Fernández.

Los corredores mostraron gran entusiasmo, destacando el espíritu de participación y compromiso. Federico López Bordoni fue el ganador de la categoría general de los 10K, mientras que Milagros Rodríguez se llevó el primer lugar en la categoría de Damas. La actividad no solo se convirtió en una competencia amistosa, sino también en una oportunidad para fortalecer lazos con la comunidad.

La Secretaría de Deportes, junto con la Institución Policial, manifestó su satisfacción por la amplia participación y el interés suscitado. Este tipo de iniciativas refuerzan la relación entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, promoviendo un ambiente de confianza y respeto mutuo.