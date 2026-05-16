Sábado, 16 de Mayo 2026
Central Norte se aleja del descenso tras victoria sobre Racing de Córdoba
Deportes

Central Norte se aleja del descenso tras victoria sobre Racing de Córdoba

Central Norte de Salta logró una victoria clave por 2 a 1 ante Racing de Córdoba, alejándose de la zona de descenso con 13 puntos en la tabla. El equipo salteño sigue en la lucha por mejorar su posición mientras Racing acumula cuatro partidos sin ganar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Central Norte de Salta logró una victoria crucial al vencer a Racing de Córdoba por 2 a 1 en un partido emocionante en el estadio Miguel Sancho. Este resultado es vital para el equipo salteño, ya que les permite salir de la zona de descenso, alcanzando 13 puntos en la tabla.

El encuentro comenzó con un ambiente vibrante y un primer gol de Central Norte a los 28 minutos, gracias a Agustín Lamosa, asistido por Matías Moravec. Sin embargo, la situación se complicó cuando Maximiliano Padilla fue expulsado a los 38 minutos. A pesar de la ventaja numérica, Racing no pudo capitalizar y se fue al descanso sin poder igualar el marcador.

En la segunda mitad, Ricardo Centurión empató para Racing a los 32 minutos, pero Central Norte respondió rápidamente. Francisco Borda convirtió un penal en el sexto minuto de descuento, asegurando la victoria para su equipo. Por otro lado, Racing de Nueva Italia continúa en una racha negativa, ocupando el duodécimo lugar con 15 puntos y sin victorias en los últimos cuatro partidos.

La decimocuarta fecha de la Primera Nacional continuará este sábado 16 con un partido destacado entre Colón y Estudiantes, mientras que Deportivo Morón, actual puntero, enfrentará a All Boys el lunes 18.

Etiquetas: argentina fútbol primera nacional central norte racing de córdoba deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3852 articles →

Artículos relacionados

Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentan en una semifinal histórica del Torneo Apertura

Milton Giménez genera preocupación en Boca tras estudios médicos previos al duelo con Cruzeiro

Valentín Perrone se destaca en Barcelona y saldrá desde la pole en el GP de Cataluña
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar