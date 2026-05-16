Central Norte se aleja del descenso tras victoria sobre Racing de Córdoba

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Central Norte de Salta logró una victoria crucial al vencer a Racing de Córdoba por 2 a 1 en un partido emocionante en el estadio Miguel Sancho. Este resultado es vital para el equipo salteño, ya que les permite salir de la zona de descenso, alcanzando 13 puntos en la tabla.

El encuentro comenzó con un ambiente vibrante y un primer gol de Central Norte a los 28 minutos, gracias a Agustín Lamosa, asistido por Matías Moravec. Sin embargo, la situación se complicó cuando Maximiliano Padilla fue expulsado a los 38 minutos. A pesar de la ventaja numérica, Racing no pudo capitalizar y se fue al descanso sin poder igualar el marcador.

En la segunda mitad, Ricardo Centurión empató para Racing a los 32 minutos, pero Central Norte respondió rápidamente. Francisco Borda convirtió un penal en el sexto minuto de descuento, asegurando la victoria para su equipo. Por otro lado, Racing de Nueva Italia continúa en una racha negativa, ocupando el duodécimo lugar con 15 puntos y sin victorias en los últimos cuatro partidos.

La decimocuarta fecha de la Primera Nacional continuará este sábado 16 con un partido destacado entre Colón y Estudiantes, mientras que Deportivo Morón, actual puntero, enfrentará a All Boys el lunes 18.