Sábado, 16 de Mayo 2026
Milton Giménez genera preocupación en Boca tras estudios médicos previos al duelo con Cruzeiro
Deportes

Milton Giménez genera preocupación en Boca tras estudios médicos previos al duelo con Cruzeiro

Milton Giménez, delantero de Boca, sufrió una molestia en el talón, pero los estudios descartaron una lesión grave. Su presencia en el crucial partido de la Copa Libertadores sigue en duda.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La preocupación crece en Boca Juniors a pocos días de un crucial partido por la Copa Libertadores. El delantero Milton Giménez sufrió molestias físicas y se sometió a estudios médicos para evaluar su condición antes del encuentro frente a Cruzeiro en la Bombonera.

A pesar de las alarmas iniciales, los exámenes descartaron una dolencia grave, lo que permite a Giménez seguir en la lucha por ser titular. Su situación es crítica dado que Adam Bareiro está fuera de juego por un desgarro, por lo que el jugador de Banfield se perfila como el acompañante ideal de Miguel Merentiel en el ataque.

El entrenador Claudio Úbeda enfrenta también otros desafíos en la alineación. Santiago Ascacibar no podrá participar por expulsión, lo que obliga a considerar entre Ander Herrera y Tomas Belmonte para su reemplazo. Además, el cuerpo técnico evalúa introducir a Malcom Braida en defensa, dado el bajo rendimiento de Marcelo Weigandt en los últimos encuentros.

Etiquetas: boca juniors copa libertadores milton giménez fútbol deportes cruce de equipos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3846 articles →

Artículos relacionados

Camila Aguirre Ramos brilla en el Sudamericano Sub-14, pero enfrenta desafíos en Rosario

Jazmín Ortenzi busca su lugar en Roland Garros tras una destacada gira en EE.UU.

Camila Aguirre Ramos brilla en Rosario: sus primeros logros con la selección argentina
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar