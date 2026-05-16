Milton Giménez genera preocupación en Boca tras estudios médicos previos al duelo con Cruzeiro

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La preocupación crece en Boca Juniors a pocos días de un crucial partido por la Copa Libertadores. El delantero Milton Giménez sufrió molestias físicas y se sometió a estudios médicos para evaluar su condición antes del encuentro frente a Cruzeiro en la Bombonera.

A pesar de las alarmas iniciales, los exámenes descartaron una dolencia grave, lo que permite a Giménez seguir en la lucha por ser titular. Su situación es crítica dado que Adam Bareiro está fuera de juego por un desgarro, por lo que el jugador de Banfield se perfila como el acompañante ideal de Miguel Merentiel en el ataque.

El entrenador Claudio Úbeda enfrenta también otros desafíos en la alineación. Santiago Ascacibar no podrá participar por expulsión, lo que obliga a considerar entre Ander Herrera y Tomas Belmonte para su reemplazo. Además, el cuerpo técnico evalúa introducir a Malcom Braida en defensa, dado el bajo rendimiento de Marcelo Weigandt en los últimos encuentros.