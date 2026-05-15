Camila Aguirre Ramos brilla en el Sudamericano Sub-14, pero enfrenta desafíos en Rosario

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La selección argentina de tenis sub-14 ha tenido un destacado desempeño en el Torneo Sudamericano que se lleva a cabo en Rosario. En la cuarta fecha de la fase de grupos, Camila Aguirre Ramos se enfrentó a la selección de Chile, contribuyendo a una victoria de Argentina por 2 a 1. A pesar de perder su partido individual ante Agustina Avendaño con un marcador de 6/4, 3/6 y 6/1, Aguirre Ramos se recuperó en el partido de dobles junto a Rosario Jurado, logrando un contundente triunfo de 6/2 y 6/1.

En otro encuentro, Mora Valentina Díaz también brilló al vencer a la chilena Fernanda Eugenia Peirano Ardiles por 7/6 y 6/3, lo que reforzó el éxito del equipo argentino en el torneo. Tras culminar la fase clasificatoria, Argentina tendrá un día libre, y los cruces por posiciones se llevarán a cabo el sábado. Los equipos que terminen en primer lugar se enfrentarán por el título, mientras que los segundos lucharán por el tercer y cuarto puesto, y así sucesivamente.

Este torneo no solo representa una oportunidad para que los jóvenes talentos muestren su habilidad, sino que también destaca el crecimiento del tenis juvenil en Argentina. La participación de Aguirre Ramos y sus compañeras refleja el compromiso hacia el desarrollo deportivo y la camaradería entre las atletas jóvenes, con la expectativa de que continúen avanzando en sus carreras.