Jazmín Ortenzi lista para brillar en su primer Roland Garros este lunes en París

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Jazmín Ortenzi, la tenista riojana de 24 años, se encuentra en París preparándose para su participación en Roland Garros. Desde el martes, la atleta ha comenzado su entrenamiento en el Stade Roland Garros bajo la dirección de su entrenador, Matías Salinas, con el objetivo de alcanzar la mejor forma para la qualy de su tercer Grand Slam.

La clasificación al cuadro principal comenzará el lunes 18, donde Ortenzi competirá junto a otras tres tenistas argentinas: María Lourdes Carlé, Luisina Giovannini y Julia Riera. Para acceder al cuadro principal, cada una deberá superar tres partidos en la fase previa sobre polvo de ladrillo.

Ortenzi ha tenido un notable ascenso en su carrera, alcanzando esta semana su mejor ranking histórico en el puesto 151º. Este avance se atribuye a su desempeño en el Torneo W100 de Indian Harbour Beach, donde llegó a las semifinales y sumó puntos cruciales para su escalada en el ranking. Actualmente, es la segunda mejor raqueta nacional, justo detrás de Solana Sierra.

La tenista busca dejar su huella en Roland Garros y continuar su camino hacia el éxito en el tenis profesional, después de haber tenido experiencias previas en las clasificatorias de Australia y Wimbledon.