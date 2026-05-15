Viernes, 15 de Mayo 2026
Jazmín Ortenzi busca su lugar en Roland Garros tras una destacada gira en EE.UU.
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Jazmín Ortenzi busca su lugar en Roland Garros tras una destacada gira en EE.UU.

Jazmín Ortenzi, la segunda mejor tenista argentina, competirá en la fase clasificatoria de Roland Garros del 18 al 21 de mayo. Su destacada actuación en Estados Unidos la posiciona como una fuerte candidata para dejar en alto el nombre de La Rioja.

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La raqueta número uno de La Rioja, Jazmín Ortenzi, se encuentra en un momento destacado tras su exitosa gira por Estados Unidos. Esta semana, viajará a París para participar en la fase clasificatoria de Roland Garros, que tendrá lugar del 18 al 21 de mayo. Su ascenso en el ranking mundial ha sido notable, convirtiéndose en la segunda mejor jugadora de Argentina.

Ortenzi, de 24 años, llega con un gran ritmo competitivo tras alcanzar las semifinales en el W100 de Indian Harbour Beach. "Viajar a Europa para disputar un Grand Slam es el sueño de cualquier tenista", expresó en sus redes sociales, añadiendo que tiene el objetivo de dejar a La Rioja en lo más alto. Su desempeño en torneos recientes le ha permitido evitar competiciones menores y centrarse en los grandes eventos del circuito.

En la fase previa de Roland Garros, la jugadora deberá superar tres difíciles encuentros para acceder al cuadro principal. El sorteo de los partidos se llevará a cabo en las próximas horas, y se espera que la representación argentina femenina sea sólida, con Ortenzi como figura destacada. La atención estará centrada en su evolución, mientras busca hacer historia en el deporte regional.

Etiquetas: la rioja jazmín ortenzi tenis roland garros deportes chilecito
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