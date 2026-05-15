Viernes, 15 de Mayo 2026
Camila Aguirre Ramos brilla en Rosario: sus primeros logros con la selección argentina
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Camila Aguirre Ramos brilla en Rosario: sus primeros logros con la selección argentina

Argentina logró una victoria 3-0 contra Paraguay en el Torneo Sudamericano de Tenis Sub-14, destacándose la tenista riojana Camila Aguirre Ramos con dos triunfos. Este jueves se enfrentarán a Chile en la fase clasificatoria.

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Argentina logró una victoria en el Torneo Sudamericano de Tenis Sub-14, enfrentándose a Paraguay y triunfando por 3 a 0 en la tercera fecha del certamen. La destacada actuación de la tenista Camila Aguirre Ramos fue fundamental, ya que ganó los dos partidos en los que participó, tanto en singles como en dobles.

El primer encuentro del día fue liderado por Mora Valentina Díaz, quien superó a Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras con parciales de 7/6 y 6/3. Aguirre Ramos continuó la racha positiva venciendo a Jimena Jiménez Ramírez con un marcador de 6/2 y 7/6. En la categoría de dobles, la pareja Aguirre Ramos y Díaz se impuso a Jiménez Ramírez y Ramírez Carreras con un resultado de 7/5 y 6/2, asegurando así el triunfo del equipo argentino.

Este jueves, Argentina se enfrentará a Chile en su último partido de la fase clasificatoria, antes de tener una jornada libre el viernes. Con diez selecciones participando, el torneo busca clasificar a dos equipos para el Mundial en República Checa. La actuación de Aguirre Ramos resalta el potencial del tenis en la provincia de La Rioja y su creciente interés en el deporte.

Etiquetas: argentina tenis camila aguirre ramos torneo sudamericano deportes la rioja
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