Valentín Perrone se destaca en Barcelona y saldrá desde la pole en el GP de Cataluña

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Valentín Perrone, piloto argentino de KTM, logró un hito en su carrera al conseguir su primera pole position en Moto3 durante el Gran Premio de Cataluña, con un tiempo de 1:46.679. Este resultado lo posiciona en la primera fila de la grilla de largada, convirtiéndose en el sexto poleman diferente de la temporada.

La clasificación fue muy reñida, destacando la feroz competencia entre Perrone y el sevillano David Muñoz, quien se quedó a solo cinco milésimas del tiempo del argentino. Brian Uriarte completó el podio al asegurar el tercer lugar. La definición de la pole fue emocionante, con Marco Morelli liderando brevemente antes de ser superado por Perrone en un final dramático.

La grilla de largada se completó con David Almansa, Marco Morelli, David Muñoz y Jesús Ríos en la segunda fila. El líder del campeonato, Máximo Quiles, partirá desde la séptima posición. La carrera está programada para el domingo a las 6:00 de la mañana en Argentina y será transmitida en vivo por ESPN3 y Disney+ Premium.