Sábado, 16 de Mayo 2026
Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentan en una semifinal histórica del Torneo Apertura
Deportes

Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentan en una semifinal histórica del Torneo Apertura

Argentinos Juniors se enfrenta a Belgrano de Córdoba en la semifinal del Torneo Apertura. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona a las 17 horas. Ambos equipos buscan asegurar su lugar en la final tras victorias en cuartos de final. La cobertura televisiva será de TNT Sports y ESPN Premium.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El próximo domingo, Argentinos Juniors se enfrentará a Belgrano de Córdoba en la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, a las 17 horas en el estadio Diego Armando Maradona. Este encuentro será arbitrado por Nazareno Arasa y contará con el VAR a cargo de Lucas Novelli. La transmisión en vivo se realizará a través de TNT Sports y ESPN Premium.

Argentinos llega al partido tras vencer 1-0 a Huracán en los cuartos de final, con un gol de Tomás Molina en el tiempo extra. El equipo, dirigido por Nicolás Diez, finalizó tercero en la Zona B con 29 puntos. Por su parte, Belgrano avanzó a esta fase luego de derrotar 2-0 a Unión, marcando su primer gol a los 20 minutos del segundo tiempo y consolidando su victoria con otro tanto a los 51 minutos.

Belgrano, que culminó la fase de grupos en quinto lugar con 26 puntos, planea realizar un cambio en su alineación, con el regreso del delantero Lucas Passerini tras una expulsión anterior. En su último enfrentamiento, ambos equipos empataron 0-0 en febrero.

Etiquetas: argentina torneo apertura argentinos juniors belgrano fútbol semifinal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3851 articles →

Artículos relacionados

Milton Giménez genera preocupación en Boca tras estudios médicos previos al duelo con Cruzeiro

Valentín Perrone se destaca en Barcelona y saldrá desde la pole en el GP de Cataluña

Camila Aguirre Ramos brilla en el Sudamericano Sub-14, pero enfrenta desafíos en Rosario
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar