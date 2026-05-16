Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentan en una semifinal histórica del Torneo Apertura

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El próximo domingo, Argentinos Juniors se enfrentará a Belgrano de Córdoba en la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, a las 17 horas en el estadio Diego Armando Maradona. Este encuentro será arbitrado por Nazareno Arasa y contará con el VAR a cargo de Lucas Novelli. La transmisión en vivo se realizará a través de TNT Sports y ESPN Premium.

Argentinos llega al partido tras vencer 1-0 a Huracán en los cuartos de final, con un gol de Tomás Molina en el tiempo extra. El equipo, dirigido por Nicolás Diez, finalizó tercero en la Zona B con 29 puntos. Por su parte, Belgrano avanzó a esta fase luego de derrotar 2-0 a Unión, marcando su primer gol a los 20 minutos del segundo tiempo y consolidando su victoria con otro tanto a los 51 minutos.

Belgrano, que culminó la fase de grupos en quinto lugar con 26 puntos, planea realizar un cambio en su alineación, con el regreso del delantero Lucas Passerini tras una expulsión anterior. En su último enfrentamiento, ambos equipos empataron 0-0 en febrero.