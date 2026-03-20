Amancay se consagra líder tras vencer a San Isidro en la Liga Argentina de Básquetbol

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo de básquetbol Amancay logró un triunfo significativo al vencer a San Isidro por 67 a 59 en el estadio "Antonio Manno". Este resultado no solo les permite ascender al primer lugar de la Conferencia Norte en la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26, sino que también termina con el invicto de San Isidro en su casa.

El partido, correspondiente a la trigésimo primera fecha de la fase regular, estuvo marcado por una intensa competencia entre ambos equipos. San Isidro, que había demostrado un buen rendimiento en partidos anteriores, no pudo mantener su juego habitual, lo que impactó en el resultado final. La falta de efectividad en momentos cruciales favoreció al equipo visitante, que ahora depende de sí mismo para asegurar la primera posición.

A pesar de la derrota, San Isidro tiene la oportunidad de terminar la fase regular de manera positiva, con dos encuentros restantes en casa contra Fusión Riojana y Colón. Su próximo desafío será este domingo, donde buscarán recuperar la confianza ante su público. Por su parte, Amancay se medirá contra Hindú de Córdoba el lunes, en lo que promete ser otro encuentro importante en la lucha por el campeonato.