Amancay se prepara para los octavos de final en una intensa reclasificación comenzando hoy.

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El club de fútbol Amancay se encuentra en la etapa de preparación para los octavos de final de la Liga Argentina, donde ya aseguró su lugar junto a otros tres equipos. Sin embargo, el equipo dirigido por Gabriel Albornoz deberá esperar algunas semanas para conocer a su rival, ya que las series de Reclasificación comenzarán el 1 de abril. Esto significa que el destino del equipo no se definirá hasta, al menos, mediados de abril.

Actualmente, el plantel se entrena intensamente con prácticas en doble turno, y se están evaluando posibles partidos amistosos para mantener el ritmo de competencia. A medida que se acerca la fecha clave, la expectativa crece tanto en el equipo como entre la afición, quienes siguen de cerca este torneo competitivo. Cada partido se vuelve fundamental para las aspiraciones de Amancay en la presente temporada 2025/2026.