Domingo, 5 de Abril 2026
Andino avanza a cuartos en el Provincial tras una victoria contundente sobre Tiro Federal
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Andino avanza a cuartos en el Provincial tras una victoria contundente sobre Tiro Federal

Andino logró una victoria por 2-0 ante Tiro Federal, asegurando su clasificación a los cuartos de final del torneo Provincial. El próximo desafío será contra Ferroviario de Milagro.

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El equipo de fútbol Andino aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo Provincial tras vencer 2-0 a Tiro Federal. El partido se jugó en el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna", coincidiendo con una fecha especial para el pueblo "Rojinegro".

En la primera mitad, ambos equipos mostraron cautela y no lograron concretar las oportunidades que generaron. Sin embargo, en el segundo tiempo, Andino cambió su enfoque y comenzó a dominar el juego. Luis Ramos abrió el marcador con un gol que rompió la defensa de Tiro, estableciendo el 1-0.

Con la ventaja, Andino mantuvo el control y, ante la falta de respuesta de los visitantes, se generaron más oportunidades. Un penal sancionado fue convertido por Gonzalo Ontivero, quien selló la victoria con el segundo tanto. Este triunfo no solo suma puntos importantes en la tabla, sino que también elimina a Tiro Federal del certamen.

Andino se posiciona favorablemente en la Zona "A" y se prepara para enfrentar al puntero Ferroviario de Milagro en un partido decisivo el próximo fin de semana.

Etiquetas: la rioja andino tiro federal fútbol torneo provincial federación riojana de fútbol
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