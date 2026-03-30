Lunes, 30 de Marzo 2026
Andino festeja su histórica victoria sobre River Plate con un gran evento de hinchas
Deportes

Andino festeja su histórica victoria sobre River Plate con un gran evento de hinchas

Andino rememora su histórica victoria sobre River Plate, marcada por los goles de Felix Echeverría y Manuel Gaitán, un símbolo de esfuerzo y pasión que resuena en la hinchada.

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Los hinchas de Andino conmemoran un aniversario significativo: la histórica victoria ante River Plate. Este triunfo no solo representó un partido, sino la prueba de que la dedicación y la pasión pueden superar cualquier desafío. Andino, con humildad y entrega, logró una hazaña que quedó grabada en la memoria colectiva.

La victoria se concretó gracias a los goles de Felix Echeverría y Manuel Gaitán, quienes fueron protagonistas de una actuación memorable del equipo local. Enfrentándose a un rival de gran renombre, Andino demostró astucia y determinación, aprovechando cada oportunidad que se presentó en el campo de juego.

En este nuevo aniversario, los simpatizantes del club y la comunidad del Matadero celebran con fervor. Este recuerdo trasciende el mero resultado, convirtiéndose en un símbolo de un club que se atrevió a soñar y que logró hacerlo realidad. En el fútbol, como en la vida, hay momentos que marcan la historia, y para Andino, aquel día es eterno.

Etiquetas: la rioja andino fútbol aniversario hinchas pasión
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