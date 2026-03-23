Andino se aferra a la remontada y suma tres puntos vitales en el Provincial

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Andino logró una importante victoria al vencer a Los Andes de Guandacol por 2 a 1 en la cuarta fecha del Torneo Provincial. El partido, realizado en el estadio “Mercado Luna”, fue intenso y competitivo, aunque la primera mitad terminó sin goles debido a la falta de puntería de ambos equipos.

El segundo tiempo fue decisivo, comenzando con un gol de Joaquín Rentera a los 25 minutos, que puso a Los Andes en ventaja. Sin embargo, Andino reaccionó rápidamente; Gonzalo Ontivero empató el encuentro tras convertir un penal. Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en empate, Matías Navarro marcó el gol de la victoria en los minutos finales, desatando la alegría entre los hinchas del equipo local.

Con esta victoria, Andino se consolida como el escolta de Ferroviario de Milagro en la Zona A, manteniendo sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase del torneo. El equipo, dirigido por Gabriel Brizuela, continúa mostrando mejorías y se prepara para la próxima fecha con la mirada puesta en asegurar su clasificación.