Argentina se prepara para un amistoso en la Bombonera: un duelo ante Mauritania

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La Selección Argentina disputará un amistoso contra Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20:15 horas en la Bombonera. Este partido se organiza ante la necesidad de ajustar la estrategia y el ritmo de juego del equipo, a menos de tres meses del debut en la Copa del Mundo contra Argelia en Kansas.

El anuncio fue realizado en las redes sociales oficiales del equipo, donde se indicó que el valor de las entradas se dará a conocer el sábado y estarán disponibles a la venta el lunes. La urgencia por este amistoso surge tras la suspensión de la Finalissima contra España y otro partido en la misma gira frente a Qatar.

El cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, ya tenía programados entrenamientos en Ezeiza para reunir al equipo tras cuatro meses sin partidos. La falta de encuentros podría haber representado una desventaja para la defensa del título obtenido en 2022, lo que motivó a los responsables de la selección a buscar alternativas en un contexto complicado.

Se espera también la confirmación de un segundo rival para el 31 de marzo, lo que sería esencial para el fogueo del equipo. La afición argentina espera con ansias ver cómo se prepara el equipo para este gran desafío.