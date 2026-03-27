Atletas riojanos destacan en Mendoza con un récord en relevos 4 x 100 metros

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El equipo de Atletismo de La Rioja ha realizado un hito significativo al establecer un nuevo récord provincial en la prueba de la Posta 4 x 100 metros durante el 29° Torneo Internacional de la Vendimia en Mendoza. Con una marca de 42.89 segundos, el equipo dejó atrás a nueve otros conjuntos, incluyendo representantes de Mendoza, San Luis y San Juan.

Los atletas que lograron este triunfo son Diego Sotelo, Gonzalo Vieyra, Xavier Carrizo y Matías Castro, bajo la dirección del profesor Jorge Enrique Marcos. Su actuación fue destacada, superando la anterior marca provincial de 43.58 segundos, establecida en 1996. Este éxito se inscribe en una larga tradición de logros en el atletismo riojano y marca el inicio de la temporada 2026 para la Federación Riojana.

La nueva regulación de World Athletics establece que solo los tiempos electrónicos serán válidos para los récords, lo que subraya la importancia de la precisión en el atletismo actual. Este logro no solo es un reflejo del esfuerzo de los atletas, sino también del apoyo de la comunidad y las instituciones deportivas, lo que a su vez motiva a futuras generaciones de deportistas en La Rioja.