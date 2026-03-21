Banfield rompe la racha negativa y se impone a Tigre con un jugador menos

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Banfield logró una victoria crucial ante Tigre, imponiéndose por 1 a 0 en el estadio Florencio Sola durante la duodécima fecha del Torneo Apertura. El único gol del partido fue anotado por Tiziano Perrotta a los 26 minutos del primer tiempo, tras un centro de David Zalazar.

A pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos debido a la expulsión de Nicolás Meriano, Banfield mantuvo su ventaja y defendió con mucha tenacidad. El equipo, dirigido por Pedro Troglio, se replegó tras la expulsión y logró sostener el resultado ante los intentos de Tigre por igualar el marcador.

Con este triunfo, Banfield asciende a la décima posición de la zona A con 13 puntos, mientras que Tigre permanece en el cuarto lugar con 17 unidades. La victoria es fundamental para el equipo, que busca mejorar su posición en el torneo.