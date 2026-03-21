Sábado, 21 de Marzo 2026
Banfield rompe la racha negativa y se impone a Tigre con un jugador menos
Deportes

Banfield rompe la racha negativa y se impone a Tigre con un jugador menos

Banfield logró una victoria clave al vencer a Tigre 1-0 en el estadio Florencio Sola, gracias a un gol de Tiziano Perrotta. A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo se mantuvo firme y suma 13 puntos en el torneo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 36 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Banfield logró una victoria crucial ante Tigre, imponiéndose por 1 a 0 en el estadio Florencio Sola durante la duodécima fecha del Torneo Apertura. El único gol del partido fue anotado por Tiziano Perrotta a los 26 minutos del primer tiempo, tras un centro de David Zalazar.

A pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos debido a la expulsión de Nicolás Meriano, Banfield mantuvo su ventaja y defendió con mucha tenacidad. El equipo, dirigido por Pedro Troglio, se replegó tras la expulsión y logró sostener el resultado ante los intentos de Tigre por igualar el marcador.

Con este triunfo, Banfield asciende a la décima posición de la zona A con 13 puntos, mientras que Tigre permanece en el cuarto lugar con 17 unidades. La victoria es fundamental para el equipo, que busca mejorar su posición en el torneo.

Etiquetas: argentina banfield tigre fútbol torneo apertura liga profesional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2461 articles →

Artículos relacionados

Cuatro partidos en el Provincial: la lucha por la cima se intensifica en La Rioja

Argentina se prepara para un amistoso en la Bombonera: un duelo ante Mauritania

Jazmín Ortenzi se clasifica a semifinales en el Torneo W50 de Tenis en México
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar