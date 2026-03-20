Viernes, 20 de Marzo 2026
Camila Aguirre Ramos avanza a semifinales del prestigioso "Banana Bowl" en Brasil
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Camila Aguirre Ramos avanza a semifinales del prestigioso "Banana Bowl" en Brasil

Camila Aguirre Ramos alcanzó las semifinales del "Banana Bowl" en Brasil, mejorando su posición en el ranking continental al entrar entre las seis mejores. Su rendimiento le abre puertas al "Wimbledon Junior Sudamérica".

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Camila Aguirre Ramos, tenista de La Rioja, llegó a las semifinales del prestigioso torneo "Banana Bowl", que forma parte de la COSAT (Confederación Sudamericana de Tenis) en Brasil, aunque no logró acceder a la final. En el encuentro semifinal de la categoría Sub-14, se enfrentó a la boliviana Inés Bustillos, quien ganó el partido con un marcador de 7-5 y 6-3.

A pesar de la derrota, la actuación de Aguirre Ramos en este torneo le permitió mejorar su posición en el ranking continental, pasando del puesto 125 a estar entre las seis mejores jugadoras. Esto le abre la posibilidad de participar en el "Wimbledon Junior Sudamérica", que se celebrará desde el 27 de abril en Brasil.

El apoyo económico recibido de diversas personas ha sido fundamental para que la joven tenista pueda cubrir los gastos de su participación en estos torneos. Este respaldo no solo ha sido crucial para su desarrollo deportivo, sino también para visibilizar el talento de la provincia en el ámbito internacional.

La destacada actuación de Aguirre Ramos en el "Banana Bowl" refleja el creciente interés y desarrollo del tenis en La Rioja. La tenista se muestra optimista y espera continuar su ascenso en el ranking y representar a su provincia en competiciones futuras.

Etiquetas: la rioja camila aguirre ramos banana bowl tenis deportes talento local
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