Miércoles, 25 de Marzo 2026
Camila Aguirre Ramos, orgullo sudamericano, se prepara para la Gira Europea de Tenis
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Camila Aguirre Ramos, orgullo sudamericano, se prepara para la Gira Europea de Tenis

Camila Aguirre Ramos, tenista de La Rioja, representará a Sudamérica en Europa tras destacar en la gira Sudamericana. Competirá en torneos clave y podría jugar en Wimbledon. Su avance resalta el potencial del tenis femenino en Argentina.

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La tenista Camila Aguirre Ramos ha sido seleccionada para representar a Sudamérica en Europa, tras cumplir 14 años y destacarse en la gira Sudamericana, donde logró posicionarse entre las seis mejores jugadoras en la categoría Sub-14. Su participación en torneos europeos, programada para junio y julio de 2026, incluirá competiciones importantes como el Stade Francais en París y la Windmill Cup en Oosterbeek.

Este recorrido marca un hito en su carrera, ya que será la única representante argentina en esta gira. Además, Aguirre Ramos espera la confirmación para participar en la Qualy de Wimbledon, lo que le brindaría la oportunidad de jugar en césped por primera vez. Su convocatoria al seleccionado Argentino Sub-14 para la clasificación al mundial en República Checa también representa una significativa oportunidad para su desarrollo internacional.

La comunidad de La Rioja apoya el progreso de Camila, quien se ha convertido en un referente para muchas jóvenes deportistas. Su historia destaca el potencial del tenis femenino en Argentina y la importancia de fomentar oportunidades para los talentos locales, inspirando a nuevas generaciones a competir en el ámbito global.

Etiquetas: la rioja camila aguirre ramos tenis deportes sudamérica internacional
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