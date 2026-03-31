Chacarita Juniors se lleva el título de la Liga Sañogasteña tras emocionante definición por penales

Chacarita Juniors se consagró campeón de la Liga Sañogasteña tras vencer en una emocionante tanda de penales al Deportivo Miranda, luego de un partido que culminó 1-0 a favor de los mirandinos en el tiempo reglamentario. Más de 1000 espectadores asistieron al encuentro, que se llevó a cabo el pasado domingo en la cancha del Deportivo Miranda.
El único gol del partido fue anotado por Enzo Macías a los 22 minutos del primer tiempo, lo que generó un intenso enfrentamiento, típico de una final. A pesar de la derrota en el partido, Chacarita logró alzarse con el título al ganar 4-3 en los penales. Los goleadores en esta definición fueron Domingo Gallego, Jonathan Granados, Gustavo Cerezo, y Gabriel Páez, quien anotó el gol del campeonato.
La entrega de premios, que tuvo lugar al finalizar el torneo, estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Brizuela y Doria. En esta ceremonia, Chacarita fue reconocido como campeón de la primera división, mientras que Miranda se llevó el título de subcampeón. Además, se premiaron a los mejores equipos en otras categorías, incluyendo a Olivero Duggan como campeón en Reserva y a Newell´s Old Boys en Sub-15.