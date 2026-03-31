Martes, 31 de Marzo 2026
Chacarita Juniors se lleva el título de la Liga Sañogasteña tras emocionante definición por penales
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Chacarita Juniors se lleva el título de la Liga Sañogasteña tras emocionante definición por penales

Chacarita Juniors se consagró campeón de la Liga Sañogasteña tras vencer a Deportivo Miranda en una emocionante tanda de penales, 4 a 3, en la final. La jornada atrajo a más de 1000 espectadores y marcó el cierre de la temporada 2025/26.

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Chacarita Juniors se consagró campeón de la Liga Sañogasteña tras vencer en una emocionante tanda de penales al Deportivo Miranda, luego de un partido que culminó 1-0 a favor de los mirandinos en el tiempo reglamentario. Más de 1000 espectadores asistieron al encuentro, que se llevó a cabo el pasado domingo en la cancha del Deportivo Miranda.

El único gol del partido fue anotado por Enzo Macías a los 22 minutos del primer tiempo, lo que generó un intenso enfrentamiento, típico de una final. A pesar de la derrota en el partido, Chacarita logró alzarse con el título al ganar 4-3 en los penales. Los goleadores en esta definición fueron Domingo Gallego, Jonathan Granados, Gustavo Cerezo, y Gabriel Páez, quien anotó el gol del campeonato.

La entrega de premios, que tuvo lugar al finalizar el torneo, estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Brizuela y Doria. En esta ceremonia, Chacarita fue reconocido como campeón de la primera división, mientras que Miranda se llevó el título de subcampeón. Además, se premiaron a los mejores equipos en otras categorías, incluyendo a Olivero Duggan como campeón en Reserva y a Newell´s Old Boys en Sub-15.

Etiquetas: fútbol liga sañogasteña chacarita juniors deportivo miranda campeonato penales
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