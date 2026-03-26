Jueves, 26 de Marzo 2026
Chiquitín Contreras se prepara para su gran pelea por el título mundial en Kirguistán
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Chiquitín Contreras se prepara para su gran pelea por el título mundial en Kirguistán

Agustín "Chiquitín" Contreras, campeón sudamericano de boxeo, luchará el 19 de abril en Kirguistán por una oportunidad mundial ante el uzbeko Hasanboy Dusmatov. Su récord es de 11-1.

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El boxeador Agustín "Chiquitín" Contreras, actual campeón sudamericano de la categoría Mosca, se prepara para un desafío internacional crucial. No participará en el festival “KO a las Drogas” en Santiago de Chile, ya que tiene programada una eliminatoria por el título mundial el 19 de abril en Kirguistán.

Contreras, de 22 años, se enfrentará al uzbeko nacionalizado estadounidense, Hasanboy Dusmatov, en un combate de semifondo en el Complejo Deportivo Gazprom de Bishkek. Esta pelea es vital, ya que el ganador tendrá la posibilidad de pelear por el título mundial de la AMB. Contreras cuenta con un récord de 11 victorias, 1 derrota y 3 nocauts, y es el número uno en el ranking argentino.

Dusmatov, de 32 años, también lidera en su país y ocupa la sexta posición en la AMB. Su experiencia incluye 144 combates amateur, con 130 triunfos, y es doble campeón olímpico tras sus medallas de Oro en los Juegos de Río 2016 y París 2024. Este enfrentamiento es una gran oportunidad para Contreras y marca un hito en su carrera.

Etiquetas: la rioja agustín contreras boxeo título mundial kirguistán deportes
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