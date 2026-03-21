Sábado, 21 de Marzo 2026
Córdoba se prepara para L’Étape Argentina: un desafío ciclístico imperdible
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Córdoba se prepara para L’Étape Argentina: un desafío ciclístico imperdible

Córdoba será la sede de L’Étape Argentina by Tour de France el 22 de marzo, coincidiendo con el Campeonato Argentino de Ciclismo. Se esperan más de 600 policías para garantizar la seguridad y minimizar el impacto en la circulación.

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La provincia de Córdoba será la sede de L’Étape Argentina by Tour de France el 22 de marzo, un evento ciclista que promete atraer a numerosos participantes y espectadores. Esta competencia se llevará a cabo en un contexto especial, ya que coincidirá con el regreso del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta después de 25 años.

Los ciclistas podrán elegir entre dos circuitos: una Ruta Larga de 134 km, que incluye el desafiante Camino del Cuadrado, y una Ruta Corta de 64 km, que pasará por el pintoresco Camino de las 100 Curvas. Ambos recorridos comenzarán y finalizarán en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Para garantizar la seguridad, se desplegarán más de 600 policías en los circuitos y se implementarán cortes temporales en calles y accesos. Estos cortes, que durarán entre una y una hora y media, buscan minimizar el impacto en la circulación habitual de los vecinos y trabajadores de las localidades involucradas.

Las inscripciones están abiertas a través del sitio oficial de Tour de France, y el operativo contará con el apoyo de municipios, bomberos y servicios de emergencia, asegurando la asistencia médica necesaria durante el evento.

Etiquetas: argentina ciclismo l'étape argentina campeonato argentino de ciclismo evento deportivo seguridad vial
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