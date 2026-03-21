Córdoba se prepara para L’Étape Argentina: un desafío ciclístico imperdible

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La provincia de Córdoba será la sede de L’Étape Argentina by Tour de France el 22 de marzo, un evento ciclista que promete atraer a numerosos participantes y espectadores. Esta competencia se llevará a cabo en un contexto especial, ya que coincidirá con el regreso del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta después de 25 años.

Los ciclistas podrán elegir entre dos circuitos: una Ruta Larga de 134 km, que incluye el desafiante Camino del Cuadrado, y una Ruta Corta de 64 km, que pasará por el pintoresco Camino de las 100 Curvas. Ambos recorridos comenzarán y finalizarán en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Para garantizar la seguridad, se desplegarán más de 600 policías en los circuitos y se implementarán cortes temporales en calles y accesos. Estos cortes, que durarán entre una y una hora y media, buscan minimizar el impacto en la circulación habitual de los vecinos y trabajadores de las localidades involucradas.

Las inscripciones están abiertas a través del sitio oficial de Tour de France, y el operativo contará con el apoyo de municipios, bomberos y servicios de emergencia, asegurando la asistencia médica necesaria durante el evento.