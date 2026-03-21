Sábado, 21 de Marzo 2026
Cuatro partidos en el Provincial: la lucha por la cima se intensifica en La Rioja
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Cuatro partidos en el Provincial: la lucha por la cima se intensifica en La Rioja

Sábado decisivo en La Rioja con cuatro partidos del Torneo Provincial. Tiro Federal de Chamical y Ferroviario de Milagro se juegan su clasificación desde las 17:00. ¡No te lo pierdas!

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Este sábado se desarrollará una intensa jornada en La Rioja con la celebración de cuatro partidos significativos del Torneo Provincial 2026, organizado por la Federación Riojana de Fútbol. Los encuentros se disputarán en diversas localidades, lo que añade un toque especial a la competencia.

En la Zona “A”, Tiro Federal de Chamical se medirá ante el líder Ferroviario de Milagro a las 17.00 en el estadio “José Ponce”. Este partido es crucial para ambos equipos en su búsqueda de la clasificación. El árbitro del encuentro será Sergio Páez, acompañado por César Zapata y Franco Oviedo.

Simultáneamente, en la cancha de Tama, Juventud Sport recibirá a El Portezuelo en la Zona “B”, también a las 17.00. Este duelo es vital para sumar puntos en la tabla y será dirigido por Enrique Nicolás, con la asistencia de Néstor Ruarte y Gaston Gordillo.

En el sur de la provincia, San Martín de Ulapes jugará contra el puntero San Francisco en la Zona “C”, mientras que a las 19.45, Independiente enfrentará a Alto Valle de Olta en Guandacol, correspondiente a la Zona “D”. A pesar de la ausencia de simpatizantes visitantes en algunos encuentros, se espera una buena asistencia de público en todos los estadios.

Etiquetas: la rioja torneo provincial fútbol chamical liga de los llanos deportes
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