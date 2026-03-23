Deportivo Malanzán se impone en un emocionante final ante Joaquín en Olta

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Deportivo Malanzán consiguió una victoria crucial al superar a Joaquín Víctor González por 1 a 0 en la cuarta fecha del Torneo Provincial de Clubes en la Zona D, disputada en Olta. Este triunfo se definió en el tiempo de descuento, cuando Kevin Chávez anotó el único gol del partido a los 46 minutos del segundo tiempo.

A pesar de ser dominado en gran parte del encuentro, el equipo visitante mostró eficacia en los momentos cruciales. La figura del partido fue Enrique Goyochea, el arquero de Malanzán, quien realizó intervenciones clave, incluyendo un penal atajado a Uriel Moreno en el segundo tiempo. Joaquín generó varias oportunidades, pero no logró concretar, evidenciando una falta de precisión en el ataque.

Con este resultado, Deportivo Malanzán se posiciona favorablemente en la tabla, continuando su búsqueda de un lugar en la siguiente ronda del torneo. La combinación de una sólida defensa y el oportunismo de Chávez se presenta como una buena señal para el equipo en sus próximos desafíos.