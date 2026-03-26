El Superclásico agita pasiones: la previa del encuentro en el Monumental

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El esperado Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate se llevará a cabo el domingo 19 de abril en el Estadio Monumental, comenzando a las 17:00 (hora de Argentina). Este encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Apertura, genera gran expectativa entre los aficionados, quienes se preparan para un espectáculo de gran relevancia.

La última vez que se enfrentaron en La Bombonera, Boca se impuso 2-0, mientras que en el último choque en Núñez, River ganó 2-1. La rivalidad entre ambos clubes se manifiesta no solo en los resultados, sino también en la pasión de sus hinchas. Este Superclásico promete ser un evento social significativo, con un impacto económico en los días previos, donde comercios locales suelen beneficiarse con promociones y actividades.

A medida que se acerca la fecha, la ciudad se moviliza al ritmo del fútbol, y los simpatizantes de ambos equipos se preparan para una jornada memorable. Este enfrentamiento trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que une a los argentinos en torno al balompié.