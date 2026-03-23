El Team Rubito se destaca en Córdoba y suma importantes logros en motocross

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El Team Rubito-Dirt Works ha mostrado un desempeño destacado en el reciente Campeonato Cordobés de MX, donde sus pilotos lograron resultados significativos en sus respectivas categorías. Facundo Perea se ubicó en el cuarto lugar de la clasificación general de MX28, mientras que Salvador Romero finalizó séptimo en 85cc, ambos demostrando su preparación y dedicación.

Estos logros evidencian no solo el esfuerzo individual de los pilotos, sino también el compromiso del equipo con el desarrollo de talentos en el motocross argentino. Con la vista puesta en la temporada 2026, tanto Perea como Romero tienen la posibilidad de competir por el título, lo que eleva las expectativas para las próximas competencias.

El motocross ha ganado popularidad en Argentina, especialmente en provincias como Córdoba, donde se celebran eventos que atraen a numerosos aficionados y competidores. La participación del Team Rubito resalta el potencial de la región en este deporte, contribuyendo al crecimiento y reconocimiento del motocross a nivel nacional.