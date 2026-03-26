Jueves, 26 de Marzo 2026
El torneo de los barrios en La Rioja llega a su etapa decisiva con grandes sorpresas
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El torneo de los barrios en La Rioja llega a su etapa decisiva con grandes sorpresas

Amigos del Deporte, Racing, Las Estrellas y Unión avanzan a las semifinales del torneo de los barrios. Las semifinales prometen duelos apasionantes, incluyendo un clásico entre Racing y Las Estrellas. Detalles de las fechas y horarios están por confirmarse.

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Las semifinales del torneo de los barrios ya tienen a sus cuatro equipos definidos tras los cuartos de final. Amigos del Deporte se destacó al vencer a Belgrano 3 a 0, asegurando su clasificación con un global de 6-1. Goles de Uriel Mora, Facundo Arias y Facundo Vilte fueron clave en este encuentro.

Por su parte, Racing también avanzó tras derrotar 3 a 1 a El Asfalto, con anotaciones de Kevin Macias, Nahuel Fusari y Darío Ochoa. El equipo perdió un gol de Claudio Núñez, pero el global fue igualmente de 6-1.

En otros partidos, Las Estrellas logró su pase a semifinales tras una emocionante tanda de penales contra Defensa y Justicia, finalizando 5 a 3 después de un empate global de 2-2. Finalmente, Unión goleó 4 a 0 a San Vicente, con un global de 4-1.

Las semifinales se jugarán a partidos de ida y vuelta, con un clásico entre Racing Club y Las Estrellas, mientras que Amigos del Deporte se medirá ante Unión de La Bandita. Los horarios y días de los partidos aún están por confirmarse.

Etiquetas: fútbol torneo de los barrios semifinales amigos del deporte racing club las estrellas
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