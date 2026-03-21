Estudiantes de Río Cuarto recibe a River en un duelo clave por el Apertura

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Este domingo, River Plate se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en un partido vital para ambos equipos, válido por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro, programado para las 17:45 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, será transmitido por TNT Sports Premium.

River llega con una racha positiva, habiendo ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, lo que los coloca en la quinta posición con 17 puntos, a solo tres del líder, Independiente Rivadavia. Desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico, el equipo ha logrado dos victorias consecutivas. Sin embargo, la única duda en el once inicial radica en el mediocampo, donde Joaquín Freitas y el ecuatoriano Kendry Páez pelean por un lugar.

Por otro lado, Estudiantes de Río Cuarto ha tenido un inicio desastroso, sumando solo cuatro puntos en diez partidos y enfrentando serias complicaciones con el descenso tras perder sus últimos tres encuentros. Este partido se presenta como una oportunidad crucial para que ambos equipos logren sus objetivos: River busca consolidar su posición en la tabla, mientras que Estudiantes necesita urgentemente sumar puntos para salir de la zona de descenso.