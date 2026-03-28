Sábado, 28 de Marzo 2026
Franco Colapinto se prepara para un desafío crucial en el GP de Japón tras la práctica de hoy
Deportes

Franco Colapinto se prepara para un desafío crucial en el GP de Japón tras la práctica de hoy

Franco Colapinto finalizó 17º en la práctica libre 3 del Gran Premio de Japón, a más de dos segundos del líder. Su compañero, Pierre Gasly, alcanzó el 10º lugar, evidenciando una preocupante brecha en el rendimiento del equipo. La falta de evolución en la pista podría afectar sus aspiraciones para la clasificación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 54 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Franco Colapinto finalizó en la 17ª posición durante la práctica libre 3 del Gran Premio de Japón, una nueva decepción en su desempeño en el campeonato de Fórmula 1. Con un tiempo de 1:31,759, el piloto de Alpine se alejó significativamente de los primeros puestos, marcando una diferencia de dos segundos y 392 milésimas con el líder de la sesión, Andrea Kimi Antonelli.

El argentino ha tenido dificultades para adaptarse al Circuito de Suzuka, conocido por su complejidad técnica. Este resultado refuerza una tendencia preocupante en su rendimiento, donde la falta de mejora entre las sesiones indica problemas más profundos en el monoplaza. En contraste, su compañero Pierre Gasly logró una destacada décima posición, mostrando que el Alpine tiene potencial que Colapinto aún no ha podido aprovechar.

Antonelli, por su parte, lideró la sesión con autoridad, seguido por el británico George Russell y el monegasco Charles Leclerc, quienes completaron el top 3. La actuación de Colapinto resalta la brecha interna en el equipo Alpine y plantea dudas sobre su capacidad para competir en este exigente circuito.

Etiquetas: argentina fórmula 1 franco colapinto gran premio de japón circuito de suzuka deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2614 articles →

Artículos relacionados

Atletas riojanos destacan en Mendoza con un récord en relevos 4 x 100 metros

Mateo Torres se une a San Lorenzo: un paso adelante para el fútbol riojano

El Superclásico agita pasiones: la previa del encuentro en el Monumental
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar