Franco Colapinto se prepara para un desafío crucial en el GP de Japón tras la práctica de hoy

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Franco Colapinto finalizó en la 17ª posición durante la práctica libre 3 del Gran Premio de Japón, una nueva decepción en su desempeño en el campeonato de Fórmula 1. Con un tiempo de 1:31,759, el piloto de Alpine se alejó significativamente de los primeros puestos, marcando una diferencia de dos segundos y 392 milésimas con el líder de la sesión, Andrea Kimi Antonelli.

El argentino ha tenido dificultades para adaptarse al Circuito de Suzuka, conocido por su complejidad técnica. Este resultado refuerza una tendencia preocupante en su rendimiento, donde la falta de mejora entre las sesiones indica problemas más profundos en el monoplaza. En contraste, su compañero Pierre Gasly logró una destacada décima posición, mostrando que el Alpine tiene potencial que Colapinto aún no ha podido aprovechar.

Antonelli, por su parte, lideró la sesión con autoridad, seguido por el británico George Russell y el monegasco Charles Leclerc, quienes completaron el top 3. La actuación de Colapinto resalta la brecha interna en el equipo Alpine y plantea dudas sobre su capacidad para competir en este exigente circuito.