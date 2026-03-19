Jazmín Ortenzi se asegura un lugar en la final de dobles en Chihuahua

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Jazmín Ortenzi ha alcanzado la final de dobles en el Torneo W50 que se celebra en Chihuahua, México, destacándose por su gran desempeño. Junto a la venezolana Sofía Cabezas Domínguez, lograron superar las semifinales con una victoria contundente sobre la pareja italiana y ucraniana, Martina Colmegna y Valeriya Strakhova, con un marcador de 6/3 y 6/3.

Las finalistas se enfrentarán a las norteamericanas Isabella Barrera Aguirre y la colombiana María Herazo, quienes también tuvieron una destacada actuación al vencer a las hermanas sudafricanas Warona y Wozuko Mdlulwa. Este encuentro decisivo genera altas expectativas, ya que ambas duplas llegan con buen ritmo tras sus respectivas victorias.

Además, Jazmín participa en el cuadro de singles, donde competirá contra la británica Ella McDonald. Su participación en este torneo no solo le brinda la oportunidad de sumar puntos en el ranking, sino que también le permite ganar experiencia en un entorno competitivo de alto nivel.

La tenista, oriunda de La Rioja, se ha consolidado como una de las figuras emergentes del tenis femenino. La comunidad tenística argentina sigue atentamente su desempeño, celebrando cada uno de sus logros y apoyando su camino hacia el título.