Jazmín Ortenzi se clasifica a semifinales en el Torneo W50 de Tenis en México

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Jazmín Ortenzi continúa su destacada participación en el circuito internacional de tenis al llegar a las semifinales del Torneo W50 en Chihuahua, México. La tenista oriunda de Chilecito logró un importante triunfo en cuartos de final al vencer a la británica Ella McDonald con un contundente 6-1 y 7-6, este último set decidido en un tie break que finalizó 7-5. A sus 24 años y como quinta favorita del torneo, mostró gran fortaleza en el primer set y se mantuvo concentrada en los momentos clave del segundo.

En semifinales, se enfrentará a la norteamericana Julieta Pareja, séptima sembrada, quien sorprendió al eliminar a la principal candidata al título, la griega Despina Papamichail. Si Jazmín supera este reto, se medirá con la ganadora de la otra semifinal entre la canadiense Kayla Cross, tercera sembrada, y la argentina Julia Riera, segunda favorita.

Además, Ortenzi también brilla en dobles, donde, junto a la venezolana Sofía Cabezas Domínguez, se clasificaron para la final tras vencer a la pareja norteamericana-colombiana. En la final de dobles, se enfrentarán a las mexicanas Victoria Rodríguez y Ana Sofía Sánchez, quienes llegaron a este partido tras un walkover. La actuación de Jazmín en este torneo no solo refleja su dedicación, sino que también resalta el crecimiento del tenis argentino a nivel internacional.