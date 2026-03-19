La Copa Libertadores y Sudamericana definen sus cruces en el sorteo realizado en Paraguay

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Se ha llevado a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. La competencia iniciará en la semana del lunes 13 de abril. Equipos argentinos como River Plate y Racing Club fueron destacados como cabezas de serie en sus respectivos grupos.

River Plate competirá en el grupo H junto a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Racing, en el grupo E, se enfrentará a Caracas de Venezuela, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil. Por otro lado, San Lorenzo tendrá como rivales a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Además, Tigre compartirá su grupo con América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. Deportivo Riestra se medirá ante el Gremio brasileño, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central jugará contra Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile.