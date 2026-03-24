Martes, 24 de Marzo 2026
La Selección argentina se prepara en La Bombonera para su amistoso con Mauritania
Deportes

La Selección argentina se prepara en La Bombonera para su amistoso con Mauritania

La Selección argentina inicia entrenamientos este martes para el amistoso contra Mauritania el viernes en La Bombonera. Con bajas por lesiones, Scaloni convoca a Lucas Martínez Quarta. La afición espera ansiosa ver nuevas tácticas y alineaciones del equipo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Selección argentina iniciará este martes sus entrenamientos para el partido amistoso contra Mauritania, programado para el viernes a las 20:15 en La Bombonera. Este encuentro se enmarca en la preparación del equipo de cara al Mundial 2026 y también servirá como despedida del plantel.

Desde las 17:00, varios jugadores, entre ellos Julián Álvarez y Nicolás González, llegaron al aeropuerto de Ezeiza. Además, Nicolás Tagliafico, que proviene de Francia, se unirá al plantel. Se espera que Lionel Messi llegue el lunes por la noche para participar del entrenamiento vespertino, aunque su horario aún no ha sido confirmado.

Debido a la cancelación de la Finalissima contra España, la selección ha reorganizado su agenda, incorporando amistosos contra Zambia el 27 y 31 de marzo. Este cambio busca mantener el ritmo de juego y afianzar la cohesión del equipo tras su reciente éxito en la última Copa del Mundo.

La llegada de los jugadores y la preparación del amistoso son cruciales en un contexto donde Argentina busca reafirmar su identidad. La afición, emocionada por el nuevo ciclo, espera con ansias ver a su equipo en acción y confía en que se logren más triunfos a nivel internacional.

Etiquetas: argentina selección argentina amistoso fútbol mundial 2026 lionel scaloni
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2519 articles →

Artículos relacionados

Andino se aferra a la remontada y suma tres puntos vitales en el Provincial

El Team Rubito se destaca en Córdoba y suma importantes logros en motocross

José Sansón Rosa brilla en el deporte: nuevo campeón sudamericano en Buenos Aires
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar