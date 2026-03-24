La Selección argentina se prepara en La Bombonera para su amistoso con Mauritania

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La Selección argentina iniciará este martes sus entrenamientos para el partido amistoso contra Mauritania, programado para el viernes a las 20:15 en La Bombonera. Este encuentro se enmarca en la preparación del equipo de cara al Mundial 2026 y también servirá como despedida del plantel.

Desde las 17:00, varios jugadores, entre ellos Julián Álvarez y Nicolás González, llegaron al aeropuerto de Ezeiza. Además, Nicolás Tagliafico, que proviene de Francia, se unirá al plantel. Se espera que Lionel Messi llegue el lunes por la noche para participar del entrenamiento vespertino, aunque su horario aún no ha sido confirmado.

Debido a la cancelación de la Finalissima contra España, la selección ha reorganizado su agenda, incorporando amistosos contra Zambia el 27 y 31 de marzo. Este cambio busca mantener el ritmo de juego y afianzar la cohesión del equipo tras su reciente éxito en la última Copa del Mundo.

La llegada de los jugadores y la preparación del amistoso son cruciales en un contexto donde Argentina busca reafirmar su identidad. La afición, emocionada por el nuevo ciclo, espera con ansias ver a su equipo en acción y confía en que se logren más triunfos a nivel internacional.