Lunes, 30 de Marzo 2026
La Selección argentina se prepara intensamente para el amistoso contra Zambia en Ezeiza
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La Selección argentina se prepara intensamente para el amistoso contra Zambia en Ezeiza

La Selección argentina de fútbol se prepara intensamente para el Mundial, con un triunfo 1-0 ante el Sub 20. Este lunes, reanudarán entrenamientos y Scaloni dará una conferencia a las 11:00.

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La Selección argentina de fútbol reanuda sus entrenamientos tras un día de descanso. Este sábado, el equipo disputó un partido amistoso contra la selección Sub 20, dirigido por Diego Placente, en el predio de Ezeiza, donde logró una victoria por 1 a 0 gracias a un gol de José Manuel López.

El encuentro se realizó en dos tiempos de 40 minutos, con una alineación inicial que incluyó a Rulli, Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico, Barco, Paredes, Exequiel Palacios, Prestianni, José López y Nico Paz. En el segundo tiempo, entraron Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Los jugadores que habían tenido mayor carga de trabajo realizaron actividades regenerativas en el gimnasio para optimizar su recuperación. La preparación continuará el lunes 30 de marzo a las 11:00, con un nuevo ensayo en campo y una conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni, donde se abordará la actualidad del equipo y los objetivos a corto plazo, en vista del Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Etiquetas: argentina selección argentina fútbol entrenamiento mundial ezeiza
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