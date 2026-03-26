Viernes, 27 de Marzo 2026
Mateo Torres se une a San Lorenzo: un paso adelante para el fútbol riojano
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Mateo Torres se une a San Lorenzo: un paso adelante para el fútbol riojano

Mateo Torres, joven promesa del fútbol riojano, firmó con San Lorenzo tras destacarse en la escuelita CEFI Pistoleros y SPARTA FC. Su llegada a Buenos Aires marca un nuevo hito para el fútbol formativo en la provincia.

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El joven futbolista Mateo Torres ha firmado un contrato con el club San Lorenzo de Almagro, lo que marca un hito en su carrera deportiva. Este talento, nacido en 2016, ha destacado en su formación en la provincia de La Rioja, comenzando su trayectoria en la escuelita CEFI Pistoleros y más recientemente en SPARTA FC.

La familia de Mateo ha sido un pilar fundamental en su desarrollo, brindándole el apoyo necesario para enfrentar este desafío en Buenos Aires. La firma de su contrato no solo representa un logro personal, sino que también es un motivo de orgullo para el fútbol formativo de la provincia, que históricamente ha visto surgir talentos que alcanzan reconocimiento nacional.

Mateo se prepara para adaptarse a un entorno competitivo, y su historia es un ejemplo que inspira a muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el fútbol. La llegada de un nuevo jugador como Torres a la Liga Profesional refleja el potencial del fútbol juvenil en Argentina y el crecimiento de las instituciones deportivas en el país.

Etiquetas: la rioja fútbol mateo torres san lorenzo deportes formación deportiva
TL;DR

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