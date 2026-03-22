Morón se impone 3-0 a Acassuso y se posiciona como líder en la Primera Nacional

Deportivo Morón se convirtió en el nuevo líder de la Zona A de la Primera Nacional tras vencer 3-0 a Acassuso, con goles de Gonzalo Berterame, Juan Olivares y Franco Fagúndez. Este triunfo le permitió desplazar al equipo de Boulogne de la cima de la tabla.
En otros resultados destacados, Racing de Córdoba ganó 2-1 a San Miguel, con un doblete de Leandro Córdoba. Deportivo Madryn también se destacó al ganar 3-0 a Estudiantes de Buenos Aires, mientras que Tristán Suárez obtuvo una victoria similar ante Gimnasia de Jujuy.
La fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán. Este domingo se disputarán varios encuentros, incluyendo Chacarita-Atlético de Rafaela y Patronato-Colegiales. La jornada concluirá el lunes con el partido entre Nueva Chicago y Gimnasia y Tiro, puntero de la Zona B.
El torneo se intensifica, donde cada punto es vital para los clubes en la lucha por sus objetivos en esta competición cada vez más reñida.