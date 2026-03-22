Domingo, 22 de Marzo 2026
Morón se impone 3-0 a Acassuso y se posiciona como líder en la Primera Nacional
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Morón se impone 3-0 a Acassuso y se posiciona como líder en la Primera Nacional

Deportivo Morón lidera la Zona A tras vencer 3-0 a Acassuso, mientras que Racing de Córdoba se impone 2-1 a San Miguel. La competencia se intensifica en la Primera Nacional.

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Deportivo Morón se convirtió en el nuevo líder de la Zona A de la Primera Nacional tras vencer 3-0 a Acassuso, con goles de Gonzalo Berterame, Juan Olivares y Franco Fagúndez. Este triunfo le permitió desplazar al equipo de Boulogne de la cima de la tabla.

En otros resultados destacados, Racing de Córdoba ganó 2-1 a San Miguel, con un doblete de Leandro Córdoba. Deportivo Madryn también se destacó al ganar 3-0 a Estudiantes de Buenos Aires, mientras que Tristán Suárez obtuvo una victoria similar ante Gimnasia de Jujuy.

La fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán. Este domingo se disputarán varios encuentros, incluyendo Chacarita-Atlético de Rafaela y Patronato-Colegiales. La jornada concluirá el lunes con el partido entre Nueva Chicago y Gimnasia y Tiro, puntero de la Zona B.

El torneo se intensifica, donde cada punto es vital para los clubes en la lucha por sus objetivos en esta competición cada vez más reñida.

Etiquetas: argentina deportes primera nacional resultados fútbol torneo
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