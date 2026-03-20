Viernes, 20 de Marzo 2026
Nonogasta se prepara para un emocionante fin de semana de cuartos de final del torneo
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Nonogasta se prepara para un emocionante fin de semana de cuartos de final del torneo

Este fin de semana, Nonogasta acogerá los cuartos de final de la Liguilla del Torneo de Fútbol barrial, comenzando el viernes a las 19.30 con duelos emocionantes. Los partidos definirán a los finalistas, y en Vichigasta también inicia la liguilla con encuentros desde las 19.15. La pasión por el fútbol barrial resalta el valor comunitario en la región.

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Este fin de semana, la cancha Joaquín Víctor González será el escenario de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo de Fútbol barrial de Nonogasta. La actividad comenzará el viernes a las 19.30, con el partido entre Amigos Del Deporte y Belgrano, seguido por el enfrentamiento entre Racing y El Asfalto.

El sábado continuarán los partidos con el choque entre Defensa y Justicia y Las Estrellas, y Unión se verá las caras con San Vicente, todos iniciando a las 19.30. En caso de empate, se recurrirá a la definición por penales.

Por otro lado, en Vichigasta, también se disputarán partidos de la liguilla entre el viernes y el sábado. El viernes comenzará con el encuentro de Paraná contra Villa Regina en Reserva y San Pablo contra La Plaza en Primera. El sábado, San Pablo volverá a enfrentarse a La Plaza en Reserva, seguido de Sol Naciente contra Peñarol en la categoría superior.

Estos torneos barriales son fundamentales para la vida social y deportiva de la región, fomentando la participación juvenil y el fortalecimiento de la comunidad. La pasión por el fútbol se vive intensamente, y se espera que los equipos den lo mejor de sí para alcanzar el título, generando un ambiente de emoción entre los hinchas.

Etiquetas: la rioja fútbol barrial liguilla deportes vichigasta comunidad
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