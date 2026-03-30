San Francisco se lleva la victoria en un intenso partido ante Independiente de Chilecito

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En un emocionante partido en el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna", San Francisco logró un triunfo agónico frente a Independiente de Chilecito en la quinta fecha del Torneo Provincial de la Federación Riojana de Fútbol. A pesar de los intentos de ambos equipos por llevarse la victoria, fue el local quien, en tiempo de descuento, logró revertir el marcador y mantener su invicto.

San Francisco comenzó dominando el juego, adelantándose en el marcador a los 9 minutos con un gol de Nazareno Mondaca. Aumentaron su ventaja a los 30 minutos con un penal ejecutado por Isaías Mercado. Sin embargo, Independiente de Chilecito no se rindió y descontó antes del entretiempo gracias a un gol de Amir Páez, dejando abierta la posibilidad de un empate.

En el segundo tiempo, Independiente empató a los 25 minutos con un gol de Matías Fuentes. Ambos equipos buscaron el triunfo, pero fue San Francisco quien, con un gran esfuerzo, logró marcar el empate a los 53 minutos por medio de Marco Cáceres. Finalmente, Isaías Mercado se convirtió en el héroe del encuentro al anotar el cuarto gol, generando una gran celebración entre los hinchas locales y asegurando los tres puntos en el torneo.

Este resultado fortalece la posición de San Francisco en el torneo y despierta expectativas en la comunidad futbolística de La Rioja, evidenciando la capacidad del equipo para manejar situaciones críticas durante el partido.