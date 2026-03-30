Lunes, 30 de Marzo 2026
San Francisco se lleva la victoria en un intenso partido ante Independiente de Chilecito
Deportes

San Francisco se lleva la victoria en un intenso partido ante Independiente de Chilecito

San Francisco logró una emocionante victoria ante Independiente de Chilecito en el Torneo Provincial, manteniendo su invicto y elevando las expectativas en la comunidad futbolística local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En un emocionante partido en el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna", San Francisco logró un triunfo agónico frente a Independiente de Chilecito en la quinta fecha del Torneo Provincial de la Federación Riojana de Fútbol. A pesar de los intentos de ambos equipos por llevarse la victoria, fue el local quien, en tiempo de descuento, logró revertir el marcador y mantener su invicto.

San Francisco comenzó dominando el juego, adelantándose en el marcador a los 9 minutos con un gol de Nazareno Mondaca. Aumentaron su ventaja a los 30 minutos con un penal ejecutado por Isaías Mercado. Sin embargo, Independiente de Chilecito no se rindió y descontó antes del entretiempo gracias a un gol de Amir Páez, dejando abierta la posibilidad de un empate.

En el segundo tiempo, Independiente empató a los 25 minutos con un gol de Matías Fuentes. Ambos equipos buscaron el triunfo, pero fue San Francisco quien, con un gran esfuerzo, logró marcar el empate a los 53 minutos por medio de Marco Cáceres. Finalmente, Isaías Mercado se convirtió en el héroe del encuentro al anotar el cuarto gol, generando una gran celebración entre los hinchas locales y asegurando los tres puntos en el torneo.

Este resultado fortalece la posición de San Francisco en el torneo y despierta expectativas en la comunidad futbolística de La Rioja, evidenciando la capacidad del equipo para manejar situaciones críticas durante el partido.

Etiquetas: san francisco independencia de chilecito torneo provincial fútbol la rioja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2654 articles →

Artículos relacionados

Valentín Perrone destaca en Austin: cuarto lugar en una carrera vibrante de Moto3

Ferroviario arrasa en Milagro y se clasifica a los Playoff con una contundente victoria

La Copa de Campeones 2026 promete ser un evento destacado en el fútbol riojano
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar