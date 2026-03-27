Aumento de nafta en La Rioja: la Súper ya roza los $2000 por litro

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Este viernes, los conductores en La Rioja se enfrentaron a un nuevo aumento en los precios de los combustibles, con la nafta Súper alcanzando los $2055 en las estaciones de servicio. Este incremento de $20 se produce tras un breve periodo de estabilidad y marca un hito psicológico, superando la barrera de los dos mil pesos.

Las estaciones de servicio YPF, incluidas las del ACA y las ubicadas sobre Avenida Rivadavia, han actualizado sus precios. La nafta premium, Infinia, se sitúa ahora en $2236, mientras que el Diesel 500 y el Infinia Diesel alcanzan los $2172 y $2306, respectivamente. Esta situación ha generado preocupación entre los consumidores y los propietarios de estaciones, quienes notan una disminución en la demanda de combustible.

Los conductores han expresado su malestar, indicando que cada carga de combustible representa una carga económica significativa. La escalada de precios no solo afecta el transporte personal, sino que también impacta en el costo de productos y servicios que dependen del transporte. Además, analistas advierten que este aumento podría contribuir a un incremento en la inflación en la provincia, dificultando la recuperación económica de la región.