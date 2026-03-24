Aumento de precios en marzo: la inflación en La Rioja podría alcanzar el 3%

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Se estima que la inflación de marzo cerrará alrededor del 3%, según consultoras privadas. Este dato podría generar preocupación tras las advertencias del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el próximo informe del INDEC que se publicará a mediados de abril.

La consultora EcoGo predice que la inflación general se ubicará en torno al 3,0% mensual, destacando que los alimentos han mostrado una desaceleración. Sin embargo, la presión proviene de otros sectores, como Educación, que registra un aumento del 12%, e Indumentaria, con un 5%.

En la tercera semana de marzo, un informe de Econviews reveló un incremento del 0.8% en la canasta de alimentos, con un aumento del 1.4% en lácteos y una baja del 0.5% en verdulería. En total, las últimas cuatro semanas acumulan un aumento del 3.5%.

El presidente Javier Milei ha ajustado sus expectativas sobre la inflación, que se ha mantenido en torno al 3% durante nueve meses, y afirmó que espera erradicarla hacia el final de su mandato.