Miércoles, 25 de Marzo 2026
Aumento de precios en nafta: YPF ajusta tarifas en La Rioja capital
Economía

Aumento de precios en nafta: YPF ajusta tarifas en La Rioja capital

Los precios de combustibles en La Rioja superan los $2.000, impactando en el transporte y el sector productivo. Este incremento podría elevar tarifas y afectar la economía local.

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Los precios de los combustibles en la capital riojana han superado los $2.000 en un nuevo ajuste realizado por la petrolera estatal YPF. La nafta Súper se ofrece a $2015, mientras que la variante premium, Infinia, ha alcanzado los $2236. Este incremento también afecta al sector productivo y al transporte, donde el Diésel 500 se ofrece a $2172 y el Infinia Diésel a $2306 por litro.

Las estaciones de servicio han implementado los nuevos precios, lo que ha generado preocupación entre los consumidores, quienes deben ajustar sus presupuestos en un contexto de inflación creciente. Este aumento en los combustibles impacta directamente en los costos operativos del transporte, lo que podría repercutir en el costo de productos y servicios.

Los comerciantes se encuentran evaluando cómo estos cambios influirán en sus costos y decisiones de compra. La incertidumbre económica se agrava con el aumento de precios, lo que lleva a muchos a cuestionar la efectividad de las políticas actuales. Las autoridades provinciales han instado a la calma, pidiendo a los ciudadanos que eviten la especulación.

Etiquetas: la rioja ypf aumento de precios combustible economía inflación
TL;DR

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