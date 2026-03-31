Martes, 31 de Marzo 2026
Aumento del 25% en el GNC: vecinos de La Rioja enfrentan nuevos costos en combustible
Economía

Aumento del 25% en el GNC: vecinos de La Rioja enfrentan nuevos costos en combustible

El precio del Gas Natural Comprimido en La Rioja subió un 23%, alcanzando los $1049 por metro cúbico, rompiendo con tendencias anteriores. Este aumento inmediato afecta tanto a usuarios como al transporte, generando incertidumbre sobre futuros ajustes.

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En las últimas horas, el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) ha experimentado un significativo incremento, pasando de $849 a $1049 por metro cúbico, lo que representa un aumento cercano al 25%. Este ajuste rompe con la tendencia de variaciones mensuales que había caracterizado al sector, sorprendiendo a los usuarios que esperaban incrementos más moderados.

La magnitud del aumento ha generado inquietud, ya que anteriormente los ajustes no superaban los dos dígitos. Fuentes del sector señalaron que este cambio abrupto en el precio ha impactado directamente en el bolsillo de los consumidores. Además, este aumento se produce en un contexto de alta inflación que afecta la economía general, incluyendo la canasta básica familiar.

El sector del transporte se encuentra particularmente afectado, dado que el GNC es un recurso esencial para taxis y colectivos. Las empresas de transporte están considerando ajustes en sus tarifas, lo que podría generar un efecto dominó en los costos de movilidad local. Los usuarios ahora se ven obligados a reevaluar sus hábitos de consumo y explorar alternativas más económicas ante este panorama de precios en aumento.

Etiquetas: la rioja gas natural comprimido aumento de precios economía transporte inflación
TL;DR

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