Viernes, 27 de Marzo 2026
Caída del 8,4% en ventas de ropa afecta a comerciantes de La Rioja en el inicio del año
Economía

Caída del 8,4% en ventas de ropa afecta a comerciantes de La Rioja en el inicio del año

La venta de indumentaria cayó un 8,4% en los primeros dos meses del año, marcando dos años de retrocesos. El 63% de las empresas reportó disminuciones en sus ventas, reflejando una crisis de demanda crítica. La mitad no pudo trasladar costos, generando márgenes ajustados y un 50% con stock excesivo.

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En el primer bimestre del año, las ventas de indumentaria sufrieron una caída del 8,4% en comparación con el mismo período de 2025, marcando así dos años consecutivos de retrocesos, según la Cámara de la Indumentaria (CIAI). Esta tendencia se desarrolla en un contexto económico complicado, con un deterioro en el empleo y el cierre de empresas que afecta a toda la cadena productiva.

La falta de demanda se ha consolidado como la principal preocupación del sector, mencionada por el 63% de las empresas en el último informe. Solo un 30% reportó aumentos en sus ventas, mientras que un 7% se mantuvo sin cambios. Durante los últimos 24 meses, el panorama de ventas ha sido negativo, con caídas registradas en 12 de los últimos 13 bimestres.

La situación ha llevado a una acumulación de mercadería, con el 50% de las empresas indicando que tienen stock excesivo, el nivel más alto desde el tercer bimestre de 2024. Además, el informe destaca que ocho de cada diez empresas enfrentan dificultades en la cadena de pagos, lo que ha incrementado el número de atrasos.

Etiquetas: argentina economía ventas indumentaria crisis cámara de la indumentaria
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