Decenas de propuestas para el Parque Eólico Arauco: un futuro energético en desarrollo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Parque Eólico de La Rioja ha despertado el interés de numerosos inversores privados desde 2022, según lo indicado por Emanuel Rejal, director de la entidad. Durante una recorrida con periodistas, Rejal destacó que las múltiples propuestas recibidas reflejan el buen funcionamiento de la planta, un aspecto que se ha mantenido constante en los últimos años.

Rejal mencionó que ha recibido decenas de ofertas desde el año 2022, lo cual considera un motivo de orgullo, ya que implica que la gestión actual está dando resultados positivos. Sin embargo, subrayó que el valor del parque radica en su operatividad, afirmando que "nadie quiere comprar lo que no funciona".

En relación a la posibilidad de una venta, el director dejó abierta la opción a futuras negociaciones, siempre que se presenten condiciones favorables para la provincia. La relevancia del Parque Eólico no solo radica en su capacidad para generar energía, sino también en su potencial para atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico regional.

Rejal concluyó su declaración con un mensaje optimista, indicando que el gobierno provincial está dispuesto a considerar ofertas que se alineen con sus objetivos estratégicos y que aporten beneficios a largo plazo para La Rioja.