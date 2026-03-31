Martes, 31 de Marzo 2026
Desempleo en La Rioja: Marshall Moffat reduce su plantilla en 20 operarios
Economía

Desempleo en La Rioja: Marshall Moffat reduce su plantilla en 20 operarios

La industria textil en La Rioja enfrenta una nueva crisis con el despido de 20 operarios en Marshall Moffat, lo que intensifica la incertidumbre laboral y el temor por más desvinculaciones.

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La situación en la industria textil de La Rioja se ha agravado con el despido de 20 operarios por parte de la empresa Marshall Moffat, según confirmó el gremio FONIVA. Este hecho ha generado preocupación en un sector que ya enfrenta una notable caída en su actividad y un creciente clima de incertidumbre laboral.

Gustavo Castro, representante del gremio, expresó su descontento, señalando que “estamos cada vez peor en el sector”. Las familias afectadas por esta situación son las más impactadas, y el temor sobre la continuidad laboral se extiende entre los trabajadores de la región. La falta de señales de reactivación ha llevado a que el gremio se mantenga en alerta ante la posibilidad de que más despidos ocurran en el corto plazo.

El panorama actual resalta la debilidad del motor industrial en La Rioja, en un contexto económico nacional complejo que amenaza con profundizar la crisis en diversas fábricas del rubro.

Etiquetas: la rioja industria textil despidos foniva economía incertidumbre laboral
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