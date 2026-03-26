Jueves, 26 de Marzo 2026
Gobierno provincial implementa estrategia para asegurar activos y reestructurar deuda
Economía

Gobierno provincial implementa estrategia para asegurar activos y reestructurar deuda

Las autoridades de La Rioja, encabezadas por Juan Luna, desmintieron rumores sobre embargos inminentes y reafirmaron su compromiso con el pago de salarios y bonistas. La falta de fondos nacionales complica la situación financiera provincial.

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Las autoridades provinciales de La Rioja se reunieron en la Casa de Gobierno para abordar la complicada situación financiera que enfrenta la provincia. Encabezados por Juan Luna, Federico Bazán, Ricardo Herrera y Fabián Blanco, el objetivo principal fue aclarar el reclamo de los bonistas y el litigio con el Gobierno Nacional.

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios desestimaron rumores sobre embargos inminentes, asegurando que "la soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia de Massachusetts en la Argentina". También enfatizaron que su prioridad es proteger los ingresos de los ciudadanos en este contexto de crisis económica.

El equipo de gobierno expresó su intención de reestructurar la deuda sin poner en riesgo los salarios de los trabajadores. Atribuyeron las dificultades económicas a la falta de recursos enviados desde la Casa Rosada, lo que ha llevado a judicializar la situación ante la Corte Suprema de Justicia sin respuestas satisfactorias.

Respecto al Bono Verde, indicaron que no buscan desconocer el compromiso asumido, sino adaptarlo a la realidad actual. También defendieron el modelo de inversión en energías renovables, destacando la importancia del Parque Eólico como un activo clave para el repago del bono a través de su producción. Enfatizaron su disposición al diálogo con legisladores de diversas fuerzas políticas para buscar soluciones.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial situación financiera prensa bonistas deuda
TL;DR

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