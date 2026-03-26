Impacto en la comunidad: demanda de empleo local en el proyecto minero Vicuña

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El reclamo de los municipios y el Gobierno Provincial se centra en la inclusión de mano de obra local y el desarrollo de proveedores en el yacimiento de cobre, en lugar de cuestionar la actividad minera en sí. El ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, destacó que este planteo proviene de un esfuerzo conjunto de la Provincia y las comunas cercanas, enfatizando que no se trata de un conflicto antiminero.

Según Bazán, las demandas están ligadas a la necesidad de que los beneficios económicos del proyecto Vicuña, relevante para la explotación de cobre, se distribuyan equitativamente. Este proyecto ha utilizado accesos por la localidad de Guandacol durante los últimos 15 años. El funcionario subrayó que es fundamental que La Rioja participe activamente en la generación de empleo asociado a esta actividad.

Las autoridades han reafirmado su apoyo hacia la minería, pero insisten en que debe realizarse bajo principios de sostenibilidad y con beneficios sociales para la comunidad. Bazán concluyó que, aunque hay siete proyectos en etapa de exploración, es necesario que haya una participación real de la población local en estas iniciativas.