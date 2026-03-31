Miércoles, 1 de Abril 2026
La pobreza en La Rioja desciende: 28,2% en el segundo semestre de 2025
Economía

La pobreza en La Rioja desciende: 28,2% en el segundo semestre de 2025

La pobreza en Argentina se sitúa en 28,2%, afectando a 13,5 millones de personas. Esta cifra marca el nivel más bajo desde 2018, con una notable reducción de 9,9 puntos respecto a 2024.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En el segundo semestre de 2025, la pobreza en Argentina se redujo al 28,2%, afectando a 13,5 millones de personas en los principales centros urbanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este descenso representa el nivel más bajo desde el primer semestre de 2018. En comparación, la pobreza se encontraba en 38,1% en el segundo semestre de 2024.

El índice de indigencia también mostró una mejora, situándose en 6,3%, la cifra más baja desde el mismo periodo en 2018. Desde el primer semestre de 2025, se han registrado 1,54 millones de personas menos sin ingresos suficientes para la Canasta Básica Total (CBT) y 269 mil menos en la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que en comparación con el primer semestre de 2024, la pobreza se redujo en 24,7 puntos porcentuales y la indigencia en 11,8 puntos porcentuales. A pesar de estos avances, el gobierno enfrenta el reto de la inflación, que se ha acelerado en meses recientes.

Etiquetas: argentina pobreza economía gobierno nacional estadísticas indigencia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2705 articles →

Artículos relacionados

Estatales de La Rioja inician cobro de sueldos en medio de expectativas económicas

Desempleo en La Rioja: Marshall Moffat reduce su plantilla en 20 operarios

Aumento del 25% en el GNC: vecinos de La Rioja enfrentan nuevos costos en combustible
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar