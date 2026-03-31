La pobreza en La Rioja desciende: 28,2% en el segundo semestre de 2025

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En el segundo semestre de 2025, la pobreza en Argentina se redujo al 28,2%, afectando a 13,5 millones de personas en los principales centros urbanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este descenso representa el nivel más bajo desde el primer semestre de 2018. En comparación, la pobreza se encontraba en 38,1% en el segundo semestre de 2024.

El índice de indigencia también mostró una mejora, situándose en 6,3%, la cifra más baja desde el mismo periodo en 2018. Desde el primer semestre de 2025, se han registrado 1,54 millones de personas menos sin ingresos suficientes para la Canasta Básica Total (CBT) y 269 mil menos en la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que en comparación con el primer semestre de 2024, la pobreza se redujo en 24,7 puntos porcentuales y la indigencia en 11,8 puntos porcentuales. A pesar de estos avances, el gobierno enfrenta el reto de la inflación, que se ha acelerado en meses recientes.